Hertha kassiert Ascacíbar-Nachschlag

Bei Hertha BSC klingelt die Kasse. Der Transfer von Santiago Ascacíbar (28) von Estudiantes de La Plata zu den Boca Juniors bringt dem Hauptstadtklub 265.000 Euro ein, berichtet die ‚Bild‘. Die Berliner sicherten sich 2023 beim Abgang des bissigen Sechsers eine Weiterverkaufsbeteiligung von zehn Prozent, diese Klausel greift jetzt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vor zwei Tagen verkündete der argentinische Traditionsklub die Verpflichtung von Ascacíbar. Ob Hertha die Einnahmen noch bis Montag reinvestiert, ist offen. Brandheiße Gerüchte um Neuzugange gab es in den vergangenen Tagen nicht. Die Alte Dame wurde allerdings mit Almugera Kabar (19) von Borussia Dortmund, Franz Roggow (23) von Hannover 96 und Jajá (24) vom Pafos FC lose in Verbindung gebracht.