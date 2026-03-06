Neuer Klub: Vuskovic führt erste Gespräche

Wie geht es ab Sommer weiter für Luka Vuskovic? Der Innenverteidiger spielt beim Hamburger SV eine herausragende Leihsaison. Durch seine Leistungen empfiehlt sich der erst 19-Jährige schon jetzt für einen Wechsel zu einem absoluten Spitzenklub. Ein solcher hat offenbar erste Schritte mit Blick auf einen Sommer-Deal in die Wege geleitet.

Nach Informationen von ‚Sky‘ haben erste Gespräche zwischen dem Vuskovic-Umfeld und dem FC Barcelona stattgefunden. Die von Hansi Flick trainierten Katalanen sind auf der Suche nach einem neuen Mann fürs Abwehrzentrum, der kroatische Nationalspieler (zwei A-Länderspiele) zählt dabei zu den Kandidaten, die unter genauer Beobachtung stehen.

Neben Barça wurde Vuskovic in den vergangenen Monaten unter anderem auch mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Nach aktuellem Stand geht es für den HSV-Überflieger nach dieser Saison zurück zu Stammklub Tottenham Hotspur, wo sein Vertrag noch bis 2030 gültig ist. Bei den abstiegsbedrohten Nordlondonern steht die Premier League-Zugehörigkeit aktuell aber auf der Kippe.

HSV träumt von weiterer Saison

Obwohl Vuskovic den Hamburgern sportlich eigentlich entwachsen ist, hat man die Hoffnung in der Hansestadt auf ein weiteres Leihjahr noch nicht aufgegeben. Der Rechtsfuß betonte bereits mehrfach, dass er gerne mal gemeinsam mit seinem aktuell dopinggesperrten Bruder Mario Vuskovic (23) für die Rothosen auflaufen würde.

Hamburgs Direktor Profifußball Claus Costa sagte zuletzt im ‚Doppelpass‘ bei ‚Sport1‘: „Vertraglich gibt es keine Chance, dass er bleibt. Es ist eine reine Leihe und wir haben keine Handhabe, dass wir Luka auf längere Sicht an den HSV binden können.“ Doch der Funktionär schob hinterher: „Natürlich gibt es diese romantische Idee, dass Luka mit seinem Bruder Mario einmal zusammenspielt.“