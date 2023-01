Milan: Giroud-Verlängerung fast fix

Die Vertragsverlängerung von Olivier Giroud beim AC Mailand ist so gut wie in trockenen Tüchern. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, wollen die Rossoneri die Vertragsunterzeichnung mit dem 36-jährigen Stürmer direkt im Anschluss an das Wintertransferfenster zu Papier bringen. Der Franzose wird seinen auslaufenden Kontrakt um ein Jahr bis 2024 verlängern und soll 3,5 Millionen Euro netto verdienen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Vizeweltmeister machte zuletzt aus seiner Zuneigung für Milan keinen Hehl: „Ich spreche mit dem Verein, weil ich verlängern möchte. Mein Ziel ist es, im Trikot von Milan weiterhin Tore zu schießen und Trophäen zu gewinnen. Wenn ich meine Karriere auf höchstem Niveau bei den Rossoneri beenden kann, werde ich das tun.“ Giroud geht seit 2021 in Mailand auf Torejagd. In der laufenden Saison kommt der Routinier auf neun Treffer und sechs Assists in 25 Pflichtspielen.

Lese-Tipp

Union: Doekhi ein Thema in Rom