Drei Bundesliga-Leihen vor dem Abbruch?

Daniel Peretz (25)

Nach zwei Jahren als Ersatz beim FC Bayern wollte der Torhüter beim Hamburger SV endlich regelmäßig Spielpraxis sammeln. Doch der Plan ging für den Israeli nicht auf. Der zehnfache Nationalspieler verlor das Duell um die Nummer eins gegen Daniel Heuer Fernandes (32) und durfte bislang lediglich einmal im DFB-Pokal ran.

Alles andere als eine zufriedenstellende Situation für Peretz, der daher an einen vorzeitigen HSV-Abschied denkt. „Natürlich bin ich enttäuscht, dass ich in Hamburg nicht spiele. Das sollte nicht passieren und es war eigentlich das klare Ziel zu spielen“, ließ der Reservist seinen Frust Mitte Oktober raus und betonte: „Ich kämpfe mental gegen die Situation an. Vielleicht gibt es im Januar Veränderungen, ich möchte spielen.“

Im ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ hieß es zuletzt, dass Peretz den HSV im Winter verlassen werde, sollte er sich in den kommenden Wochen nicht den Stammplatz im Tor erkämpft haben. Die klare Tendenz lautet daher: Leih-Abbruch. In diesem Fall dürfte der Weg des Rechtsfußes aber nicht zurück nach München, sondern direkt zur nächsten Station führen. Frankreich, Italien und die zweite englische Liga sollen Optionen sein.

Claudio Echeverri (19)

Auch beim jungen Offensivspieler deutet derzeit vieles auf ein vorzeitiges Ende seiner Zeit bei Bayer Leverkusen hin. Die Leihgabe von Manchester City kommt bei der Werkself überhaupt nicht zum Zug, bislang stehen magere 240 Pflichtspielminuten zu Buche. Die Gerüchte um einen Abbruch des Gastspiels und eine Leihrückkehr zu River Plate wurden zuletzt heißer.

Am Rande des direkten Aufeinandertreffens zwischen Leih- und Stammklub am gestrigen Dienstag in der Champions League hatten die Verantwortlichen ein Krisentreffen geplant, bei der die Zukunft des Argentiniers geklärt werden sollte. Echeverri saß bei Leverkusens 2:0-Achtungserfolg gegen eine durchgewürfelte City-Mannschaft 90 Minuten auf der Bank.

Bayers Geschäftsführer Sport Simon Rolfes äußerte sich im Vorfeld wie folgt: „Ich bin häufig mit City in Kontakt, wir haben einen sehr guten Draht. Deswegen tauschen wir uns jetzt nicht nur rund um dieses Spiel zu dem Thema aus. Natürlich hatten wir uns alle gewünscht, dass Claudio etwas mehr spielt und nach seiner Verletzung im Sommer schneller ein anderes Fitnesslevel erreicht. Keine Frage, wir werden uns über seine Situation austauschen. Aber es ist offen und Claudio ist jetzt erst einmal bei uns. Das ist der Stand. Und es gibt auch keinen Grund, darüber jetzt zu entscheiden.“

Stanley Nsoki (26)

Nach drei von Verletzungen und Patzern geprägten Jahren bei der TSG Hoffenheim hatte sich der Abwehrspieler im Sommer per Leihe samt Kaufoption Union Berlin angeschlossen. Jedoch blieb Nsoki auch bei seinem neuen Arbeitgeber vom Pech verfolgt und fiel die ersten Wochen aufgrund einer Muskelverletzung aus. Der Franzose ist inzwischen schon länger wieder fit, wartet aber immer noch auf sein Pflichtspiel-Debüt für die Eisernen.

„Das liegt an mir, das ist ganz deutlich. Ich finde, er hat alles aufgeholt, er könnte spielen. Aber das hat auch etwas mit den Jungs zu tun, die da jetzt spielen. Die machen das aus meiner Sicht gut“, gab Union-Coach Steffen Baumgart jüngst zu Protokoll, „die Innenverteidiger-Position ist da auch immer schwierig, weil man immer die spielen lässt, die es gut machen. Stanley trainiert gut und wäre jederzeit nicht nur eine Alternative, sondern auch jemand, der 90 Minuten spielen könnte.“

Nach Informationen der ‚Bild‘ plant TSG-Geschäftsführer Sport Andreas Schicker eine baldige Kontaktaufnahme zu Amtskollege Horst Heldt, um über Nsokis Perspektive zu sprechen. Ein Leih-Abbruch stünde derzeit aber nicht zur Debatte. Womöglich ein Grund: Die beiden Stamm-Innenverteidiger Diogo Leite (26) und Danilho Doekhi (27) besitzen auslaufende Verträge und gelten als Abgangskandidaten.