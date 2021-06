Werder: England-Gerüchte um Mbom

Jean-Manuel Mbom muss sich mit einem möglichen Abschied vom SV Werder Bremen beschäftigen. Laut der ‚Bild‘ liegen dem 21-jährigen Mittelfeldspieler zwei Angebote von anderen Klubs vor. So hat ein Klub, der aus der Premier League abgestiegen ist, seine Fühler ausgestreckt. Der andere nicht genannte Interessent geht in der kommenden Spielzeit in der Europa League an den Start.

An Werder ist Mbom noch bis 2023 gebunden und soll eigentlich eines der jungen Gesichter der künftigen Zweitligamannschaft sein. Die Grün-Weißen sind allerdings auch dringend auf Transfereinnahmen angewiesen, um überhaupt auf dem Markt agieren zu können.