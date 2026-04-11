Medien: Bayern-Vorstoß bei Gordon

Überraschendes Gerücht um den FC Bayern München: Laut dem belgischen Transferinsider Sacha Tavolieri beschäftigen sich die Münchner mit einer Verpflichtung von Anthony Gordon, es sei sogar bereits Kontakt zu Vertretern des englischen Nationalspielers (17 Länderspiele) hergestellt worden. Der 25-Jährige selbst könnte sich einen Wechsel zum deutschen Rekordmeister durchaus vorstellen.

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Widerstand gibt es jedoch von seinem Klub Newcastle United. Gordon (Vertrag bis 2030) ist dort Topscorer und in der Offensive eine echte Allzweckwaffe: Mal kommt er über den linken Flügel, mal besetzt er das Sturmzentrum. Seine Flexbilität und Torgefahr kombiniert er mit einem enormen Arbeitseifer, der bestens zur intensiven Bayern-Spielweise passen würde.

Gut für die Bayern: Newcastle droht das internationale Geschäft in dieser Saison zu verpassen und braucht in diesem Fall womöglich Transfer-Einnahmen. Als Ablöse für Gordon wurden zuletzt um die 100 Millionen Euro gehandelt. Kaum vorstellbar jedoch, dass die Bayern so tief in die Tasche greifen würden. Das Transferbudget für den Sommer soll sich aktuell lediglich auf 80 Millionen belaufen. Übrigens: Auch der FC Arsenal und der FC Liverpool sind an Gordon interessiert.