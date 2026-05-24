Hannover: Ezeh zur Konkurrenz

Brooklyn Ezeh wechselt innerhalb der 2. Bundesliga. Laut ‚Sky‘ steht der 24-jährige Linksverteidiger vor einem Transfer zu Dynamo Dresden. Ezeh kommt ablösefrei, sein Vertrag bei Hannover 96 läuft Ende Juni aus.

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Der gebürtige Hamburger mit nigerianischen Wurzeln war vor drei Jahren von Wehen Wiesbaden nach Hannover gewechselt. In der abgelaufenen Saison blieb Ezeh ohne Einsatz und Kaderberufung, lediglich fünf Auftritte für das Regionalliga-Team stehen zu Buche.