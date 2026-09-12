Ballon d’Or: Titelverteidiger Dembélé nennt seine Favoriten

Titelverteidiger Ousmane Dembélé hat seine Favoriten für die diesjährige Vergabe des Ballon d’Or genannt. Im Interview mit ‚France Football‘ erklärt der französische Superstar: „Ich würde Harry Kane nennen, der eine sehr, sehr gute Saison gespielt hat. Und auch Mbappé.“ Auf die Frage, ob er auch sich selbst wählen würde, erwidert Dembélé: „Ach nein, wenn ich selbst spreche, nenne ich mich nicht; ich stimme nicht für mich selbst.“

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Vielmehr plädiert der Edeltechniker für die Nominierung eines Defensivspielers, der ihm bei Paris St. Germain den Rücken freihält. „Pacho. Den vergisst man immer. Ich hoffe, dass man ihn dieses Jahr nicht vergisst. Er hat es verdient“, so Dembélé über den ehemaligen Frankfurter. Der Ballon d’Or wird am 26. Oktober vergeben.