Jonas Urbig (23)

Der Bayern-Profi war der einzige der vier nominierten Keeper, der zweimal zum Einsatz kam – und er überzeugte mit tollen Paraden und gutem Passspiel. Auch wenn Marc-André ter Stegen (34/Ajax Amsterdam) aktuell offiziell die Nummer eins von Jürgen Klopp ist, wurde Urbig schon einmal als langfristige DFB-Lösung positioniert.

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Florian Wirtz

Eine der größten DFB-Hoffnungen war bei der WM als Linksaußen abgemeldet und ist beim FC Liverpool schon länger im Formtief. Unter Klopp glänzte Wirtz dann in zentraler Rolle als Spielmacher und Kapitän. Klare Sache: Der feine Techniker wird eine zentrale Säule unter dem neuen Bundestrainer sein.

Philipp Treu (25)

Mit 25 Jahren wurde Treu erstmals für die Nationalmannschaft eingeladen. Der Rechtsverteidiger des SC Freiburg kam als Debütant und geht als Stammspieler. Nach drei ordentlichen Darbietungen dürfte sich der gebürtige Heidelberger hinten rechts festgespielt haben.

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Derry Scherhant (23)

Und auch ein zweiter Freiburger Debütant konnte seine Chance nutzen. Beim jüngsten O:0 gegen Griechenland war er sogar der aktivste Offensivposten, verdiente sich damit die FT-Bestnote. Es wäre äußerst überraschend, sollte Scherhant nicht nochmal eingeladen werden.