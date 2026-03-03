Traumklub klopft an: Collins plant Frankfurt-Abflug

Einer der Profiteure der Verletztenmisere bei Eintracht Frankfurt ist Nnamdi Collins. Der 22-Jährige findet nach einer Formkrise unter Albert Riera zurück in die Spur. Gegen den SC Freiburg (2:0) wagte der Spanier einen besonderen Kniff und setzte Collins als Linksverteidiger ein – der Plan ging auf.

Die zuletzt wieder stabileren Leistungen des deutschen Nationalspielers wecken selbstredend Begehrlichkeiten. Laut ‚Sky‘ will Collins im Sommer den nächsten Schritt wagen und die SGE definitiv verlassen, um zu einem Topklub zu wechseln. „Ich finde die Premier League einfach auch super, speziell den FC Liverpool. Man sollte sich immer hohe Ziele setzen, dafür haben wir alle mit dem Fußball angefangen“, hatte Collins im vergangenen Jahr zu Protokoll gegeben.

Der Traum, bei den Reds zu spielen, könnte schon im Sommer in Erfüllung gehen. Dem Bezahlsender zufolge zählt Liverpool zum Interessentenkreis, der Collins kürzlich im Stadion beobachtete. Zuletzt wurden auch der FC Arsenal, Manchester City, Newcastle United, Brighton & Hove Albion und der FC Brentford als mögliche Abnehmer genannt. Bis zu 40 Millionen Euro erhofft sich Markus Krösche bei einem Verkauf.