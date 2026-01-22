Teure Vorbilder: Kalimuendo begründet SGE-Wechsel

Angreifer Arnaud Kalimuendo will bei Eintracht Frankfurt voll durchstarten. Auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen die TSG Hoffenheim (15:30 Uhr) sagte der 24-jährige Franzose: „Natürlich habe ich verfolgt, was meine zwei französischen Kollegen Kolo Muani und Ekitiké hier auf dem Platz geleistet haben. Mit beiden habe ich schon gespielt und ich hoffe, dass ich ähnliche sportliche Erfolge hier erzielen werde.“ Randal Kolo Muani (27/Tottenham Hotspur) war 2023 für 95 Millionen Euro zu Paris St. Germain gewechselt, Hugo Ekitiké (23/FC Liverpool) brachte der Eintracht im vergangenen Sommer eine ähnliche Summe ein.

Kalimuendo kann im kommenden Sommer per Kaufoption für 27 Millionen Euro von Nottingham Forest verpflichtet werden. Der Stürmer, der in seinen ersten drei Spielen für die Eintracht schon ein Tor und eine Vorlage beisteuerte, lieferte die Gründe für seinen Wechsel nach Frankfurt: „Junior Dina Ebimbe und Arthur Theate haben mir im Vorhinein sehr viel Gutes erzählt und das hat mich auch beeinflusst in meiner Entscheidung. Ich wollte mehr Spielzeit haben und hatte keine Zweifel bei meiner Entscheidung. Ich bin sehr zufrieden, dass der Wechsel dann so funktioniert hat.“