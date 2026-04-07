Geheime Nagelsmann-Absprache mit Undav

Die öffentliche Debatte um die Spielzeit von Deniz Undav bei der deutschen Nationalmannschaft wird künftig von den Protagonisten nicht weiter befeuert. Die ‚Sport Bild‘ berichtet von einem Telefonat zwischen dem VfB-Profi und Bundestrainer Julian Nagelsmann, in dem sich darauf geeinigt wurde, das Thema medial nicht mehr aufzugreifen. Nagelsmann und Undav hätten am Tag nach dem Sieg gegen Ghana (2:1) miteinander gesprochen und den Schweige-Pakt geschlossen.

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Die Debatte war entbrannt, da Nagelsmann den in der laufenden Saison treffsichersten deutschen Stürmer auch gegen Ghana in dessen Heimstadion Stuttgart auf die Bank gesetzt hatte. Ausgerechnet Undav wurde dann mit seinem Treffer zum Matchwinner. Nagelsmann sagte im Anschluss, dass sich an der Rolle des 29-Jährigen dennoch nichts verändert und er kein gutes Spiel gezeigt habe.