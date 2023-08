BVB verkündet Füllkrug-Transfer

Niclas Füllkrug bricht seine Zelte beim SV Werder Bremen nach vier Jahren ab. Den 30-Jährigen zieht es zu Borussia Dortmund, wo er einen Vertrag bis 2026 unterzeichnet und dem Vernehmen nach ein Jahresgehalt von sechs Millionen Euro einstreicht. Die Ablöse soll sich inklusive Boni bei rund 15 Millionen Euro einpendeln.

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl freut sich: „Niclas ist ein mitspielender Angreifer, sehr kopfballstark, physisch präsent, er überzeugt in Eins-gegen-Eins-Duellen und ist für seinen Gegenspieler im Zweikampf unangenehm. Mit all diesen Fähigkeiten verkörpert er das Profil, das wir gesucht haben.“

Füllkrug selbst schwärmt: „Borussia Dortmund ist ein sehr besonderer Verein. Ich habe mich riesig über das Angebot gefreut, denn der Schritt zu diesem Klub ist genau der, den ich mir gewünscht habe.“

Haller-Konkurrent

Beim Vizemeister trifft Füllkrug in der Sturmzentrale auf Sébastien Haller (29) und Youssoufa Moukoko (18). Der DFB-Stürmer, der in neun Länderspielen sieben Tore erzielte, wird sich mit Haller aller Voraussicht nach einen offenen Konkurrenzkampf liefern.

Im Winter, wenn Haller mit der Elfenbeinküste beim Afrika-Cup weilt, wird Füllkrug, sollte er fit bleiben, beim BVB gesetzt sein. Trainer Edin Terzic stehen nun also mehrere hochwertige Optionen für die Offensive zur Verfügung.

Für Werder war Lücke in 124 Partien an 65 Treffern direkt beteiligt (49 Tore, 16 Vorlagen). Inklusive Einsätzen in der Junioren-Bundesliga war der 1,89 Meter große Sturmhüne in 374 Einsätzen insgesamt an starken 189 Toren beteiligt.