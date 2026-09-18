Neuer Klub für Malacia

Tyrell Malacia (27), seit Ende Juni ohne Vertrag, hat einen neuen Arbeitgeber gefunden. Nach Informationen von ‚The Athletic‘ wird der Linksverteidiger in Kürze beim FC Cincinnati unterschreiben. Zuvor hatte Malacia ein Probetraining absolviert.

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Der immerhin neunfache niederländische Nationalspieler ist seit geraumer Zeit auf der Suche nach seiner Form. Entsprechend hatte Manchester United den auslaufenden Vertrag nach nur 28 Einsätzen in vier Jahren im Sommer nicht verlängert.