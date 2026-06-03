45 Millionen: Neues Angebot für El Mala

Dass Said El Mala dem 1. FC Köln in diesem Sommer eine Rekordsumme in die Kassen spülen könnte, ist keine Überraschung mehr. Flachten die Gerüchte um den 19-Jährigen zuletzt etwas ab, untermauert ein Klub aus der Premier League nun sein Interesse mit einer neuen Offerte. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, gibt der FC Brentford im Werben um den Shootingstar keineswegs auf.

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Das erste Angebot der Bees in Höhe von 40 Millionen plus fünf Millionen an Bonuszahlungen und einer Weiterverkaufsbeteiligung wurde in der Domstadt noch umgehend abgelehnt. Der Tabellenneunte der abgelaufenen Premier League-Saison hat die Offerte jedoch aufgebessert: Den Kölnern stehen jetzt 45 Millionen Euro plus geringere, aber dafür leicht erreichbare Boni und eine Weiterverkaufsbeteiligung von weiterhin 15 Prozent in Aussicht.

Klar ist, dass durch das neue Angebot des FC Brentford die Chancen auf einen Verkauf steigen. Wie die Verantwortlichen rund um Sportchef Thomas Kessler auf den neuen Vorschlag reagieren, ist allerdings noch offen.

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Was macht Köln mit der Kohle?

Der 1. FC Köln kann aufgrund einer finanziell gesunden Lage das komplette Geld eines potenziellen El Mala-Verkaufs direkt wieder in den Kader investieren. Der im vergangenen Sommer gestartete Umbruch soll damit fortgeführt werden. Die Domstädter wollen mit einem neuen Abwehrchef, einem neuen Spielmacher und einem neuen Torjäger die sportliche Achse für die nächsten Jahre aufbauen.

El Mala bleibt womöglich jedoch nicht der einzige lukrative Köln-Abgang. Auch Jakub Kaminski (23) könnte den Verein dank einer Ausstiegsklausel von 20 Millionen Euro im Sommer verlassen. Sollten beide Transfers tatsächlich über die Bühne gehen, stünden dem FC auf einen Schlag über 60 Millionen Euro für Neuzugänge zur Verfügung.