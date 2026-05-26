Neue Gespräche um Savinho

Tottenham Hotspur arbeitet offenbar erneut an einer Verpflichtung von Savinho (20) von Manchester City. Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, haben die Spurs die Gespräche um den 22-jährigen Brasilianer wieder aufgenommen. Ein erster Austausch zwischen den Parteien sollen schon stattgefunden haben. Savinho selbst stehe einem Wechsel nach Nordlondon offen gegenüber.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bereits im vergangenen Sommer hatte Tottenham einen Vorstoß bei Savinho gewagt. Damals wehrte Manchester City das Interesse der Spurs allerdings mit einer Vertragsverlängerung bis 2031 ab. Zu diesem Zeitpunkt sollen die Londoner rund 70 Millionen Euro für den Außenstürmer geboten haben.