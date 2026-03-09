Bayer hofft auf Schick-Comeback gegen Arsenal

Patrik Schick könnte Bayer Leverkusen im Champions League-Heimspiel gegen den FC Arsenal am Mittwoch (18:45) wieder zur Verfügung stehen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, entscheidet sich ein möglicher Einsatz des 30-jährigen Stürmers im Abschlusstraining am Dienstag. Schick fehlte der Werkself zuletzt in den Bundesliga-Duellen gegen den Hamburger SV (1:0) und den SC Freiburg (3:3) aufgrund von muskulären Problemen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auf die Bayer-Elf warten entscheidende Wochen: Neben dem Achtelfinale in der Königsklasse kämpft der deutsche Meister in der Bundesliga um die Champions League-Plätze, zudem gastiert der FC Bayern Ende April zum DFB Pokal-Halbfinale (22.04). Da würde die Verfügbarkeit des tschechischen Nationalstürmers durchaus gelegen kommen. In der laufenden Spielzeit erzielte Schick wettbewerbsübergreifend 13 Treffer, vier davon in der Königsklasse.