Menü Suche
Kommentar 1
UEFA Champions League

Bayer hofft auf Schick-Comeback gegen Arsenal

von Tom Kunze - Quelle: Bild
1 min.
Mies am flexen: Patrik Schick @Maxppp

Patrik Schick könnte Bayer Leverkusen im Champions League-Heimspiel gegen den FC Arsenal am Mittwoch (18:45) wieder zur Verfügung stehen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, entscheidet sich ein möglicher Einsatz des 30-jährigen Stürmers im Abschlusstraining am Dienstag. Schick fehlte der Werkself zuletzt in den Bundesliga-Duellen gegen den Hamburger SV (1:0) und den SC Freiburg (3:3) aufgrund von muskulären Problemen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auf die Bayer-Elf warten entscheidende Wochen: Neben dem Achtelfinale in der Königsklasse kämpft der deutsche Meister in der Bundesliga um die Champions League-Plätze, zudem gastiert der FC Bayern Ende April zum DFB Pokal-Halbfinale (22.04). Da würde die Verfügbarkeit des tschechischen Nationalstürmers durchaus gelegen kommen. In der laufenden Spielzeit erzielte Schick wettbewerbsübergreifend 13 Treffer, vier davon in der Königsklasse.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

UEFA Champions League
Leverkusen
Patrik Schick

Weitere Infos

UEFA Champions League UEFA Champions League
Leverkusen Logo Bayer 04 Leverkusen
Patrik Schick Patrik Schick
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert