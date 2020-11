Pogba: „Es ist eine schwierige Zeit“

Paul Pogba ist mit seiner aktuellen Situation bei Manchester United nicht zufrieden. „Es stimmt, dass es eine schwierige Zeit ist. Eine Zeit, die ich in meiner Karriere nicht kannte“, erklärt der Mittelfeldspieler gegenüber den beiden französischen Fernsehsendern ‚RTL‘ und ‚M6‘, „früher habe ich die ganze Zeit gespielt, um Rhythmus zu haben und mich – so wie jetzt – schnell an eine neue Position zu gewöhnen.“

Bei United kommt Pogba in der laufenden Saison häufig nur als Einwechselspieler zum Einsatz. Bei der Nationalmannschaft ist er hingegen gesetzt und wurde zuletzt von Trainer Didier Deschamps auch auf dem Flügel aufgeboten. „Nach und nach gewinne ich mein Gefühl wieder zurück. Ich finde mich selbst wieder, mit meinen Mannschaftskameraden, ihren Ratschlägen und dem Trainer, der mit mir spricht und mir Vertrauen schenkt. All das hat mir zu dieser Leistung verholfen“, sieht Pogba Licht am Ende des Tunnels.