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Topklub dran: Kobel-Hammer beim BVB?

Bei Borussia Dortmund ist Gregor Kobel seit fünf Jahren die unangefochtene Nummer eins. Der Schweizer soll verlängern – doch ein Topklub könnte dem BVB einen Strich durch die Rechnung machen.

von Dominik Sandler - Quelle: Sport Bild
1 min.
Gregor Kobel im Einsatz für den BVB @Maxppp

Bis 2028 steht Gregor Kobel aktuell noch bei Borussia Dortmund unter Vertrag. Zuletzt hatten beide Seiten angedeutet, dass sie sich eine Verlängerung sehr gut vorstellen können. Rund zehn Millionen Euro verdient der Schweizer an der Strobelallee, bei einer Ausweitung dürfte noch einmal etwas mehr hinzukommen.

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Die Argumente hat Kobel jedenfalls auf seiner Seite, denn nicht nur der BVB hat großes Interesse daran, Kobel als Nummer eins in den eigenen Reihen zu haben. Die ‚Sport Bild‘ berichtet, dass Paris St. Germain den 28-Jährigen im Blick hat. Der französische Champions League-Sieger habe sich zuletzt immer wieder über die Zukunftspläne des Keepers erkundigt.

Wo seht ihr Gregor Kobel in der kommenden Saison?
- Ende in 2 Tagen
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PSG war schon vor zwei Jahren intensiver an Kobel dran, ein Wechsel kam nicht zustande. Klappt der Transfer im zweiten Anlauf? Um das zu verhindern, will Schwarz-Gelb möglichst schnell für Klarheit sorgen. Der Plan sieht laut dem Fachmagazin vor, zum Jahresende eine Einigung mit Kobel erzielt zu haben.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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