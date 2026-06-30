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Erster Interessent für Lienhart

von Daniel del Federico - Quelle: Tuttomercatoweb.com
Philipp Lienhart und Max Rosenfelder @Maxppp

Philipp Lienhart könnte in diesem Sommer den nächsten Karriereschritt wagen. Wie ‚Tuttomercatoweb.com‘ berichtet, zeigt Lazio Rom Interesse am 29-jährigen Österreicher. Aktuell sei der Innenverteidiger bei den Italienern jedoch nur die zweite Option hinter Kike Salas (24) vom FC Sevilla.

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Lienhart spielt bereits seit 2017 für den SC Freiburg und bestritt insgesamt 258 Pflichtspiele für die Breisgauer. Bei Lazio soll es nach einem enttäuschenden neunten Platz in der abgelaufenen Spielzeit wieder zurück ins internationale Geschäft gehen. Für diese Mission wurde Gennaro Gattuso als neuer Trainer der Biancocelesti verpflichtet.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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