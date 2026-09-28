Atlético vermeldet Blitz-Abgang

Aleksa Puric (23) lässt Atlético Madrid nach einem Jahr wieder hinter sich. Der 1,96 Meter große Innenverteidiger wechselt zum United FC. In Dubai ist das Transferfenster noch bis zum heutigen Montag geöffnet.

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Puric war im vergangenen Jahr für eine Million Euro von Racing Ferrol zu den Rojiblancos gekommen. Zwei Profieinsätze für den Hauptstadtklub später findet die Zusammenarbeit ein schnelles Ende.