Zweitliga-Knipser Amenyido zur Konkurrenz?

Mittelstürmer Etienne Amenyido kommt im Sommer auf den Markt. Sein Berater Maximilian Zimmer bestätigt den ablösefreien Abschied vom abstiegsbedrohten Zweitligisten Preußen Münster gegenüber der ‚Bild‘: „Der Entschluss reifte bei Etienne bereits über einen längeren Zeitraum und ist unabhängig von Münsters Liga-Zugehörigkeit in der nächsten Saison. Er hat die Preußen, bei denen er sich immer sehr wohlgefühlt hat, schon jetzt darüber informiert, damit sie frühzeitig Planungssicherheit haben.“

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Ob Amenyido nochmal für Münster auflaufen kann, ist fraglich. Bei der 1:4-Pleite gegen den FC Schalke 04 verletzte sich der 28-Jährige am Oberschenkel. Aber auch über den Sommer hinaus könnte der Rechtsfuß, der mit sechs Treffern erfolgreichster Preußen-Torschütze in dieser Saison ist, in der 2. Bundesliga auf Torejagd gehen. Vermittler Zimmer sagt mit Blick auf Amenyidos Zukunft: „Da ist noch nichts konkret. Aber es liegen für Etienne schon einige Anfragen vor. Sowohl aus der zweiten Liga als auch aus dem Ausland.“ Laut der ‚Bild‘ hat unter anderem ein dänischer Erstligist die Angel ausgeworfen.