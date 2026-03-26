Klose hofft auf Koudossou-Deal

Miroslav Klose hofft darauf, dass der vom FC Augsburg ausgeliehene Rechtsverteidiger Henri Koudossou über den Sommer hinaus beim 1. FC Nürnberg bleibt. Die ‚Bild‘ zitiert den FCN-Coach: „Ich weiß nicht genau, wie bei ihm alles vertraglich geregelt ist, aber durch Beziehung und Gespräche mit ihm weiß ich, dass er sich bei uns sehr wohlfühlt. Letztendlich sind an Transfers oder Leihgeschäften immer mehrere Parteien beteiligt. Der Spieler, sein Berater und der Verein in Augsburg spielen ja auch noch eine Rolle.“

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Eine Kaufoption besitzen die Nürnberger für Koudossou nicht. Die Entscheidung, wie es für den 26-Jährigen weitergeht, könnte erst nach der Saison fallen, da der FCA laut der ‚Bild‘ zunächst Koudossous Entwicklung in den kommenden Wochen abwarten möchte. Der Defensivakteur stand an den vergangenen beiden Spieltagen wieder in der Startelf, nachdem er aufgrund einer Sprunggelenksverletzung seit Ende September lange gefehlt hatte. „Ich glaube schon, dass wir durch unsere gute Atmosphäre in der Kabine viele Pluspunkte bei Henri gesammelt haben“, bekräftigt Klose.