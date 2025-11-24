FC Bayern: Gute Nachrichten von Kimmich

Joshua Kimmich steht dem FC Bayern beim Champions League-Duell gegen den FC Arsenal (Mittwoch, 21 Uhr) zur Verfügung. „Es geht besser“, so Kimmich laut der ‚tz‘ nach dem Spiel gegen den SC Freiburg (6:2). Auf die Frage, ob er in London mit oder ohne Tape-Verband spielen könne, entgegnete Kimmich: „Definitiv mit.“

Gegen Freiburg saß der Mittelfeldspieler 90 Minuten auf der Bank. Es war das erste Pflichtspiel, das Kimmich in dieser Saison verpasste. Der 30-Jährige hatte zuletzt mit Knöchelproblemen zu kämpfen, allzu gravierend ist die Blessur wohl nicht.