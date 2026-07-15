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Bundesliga

Hohe Ablöse: Fujita mit klarer Bundesliga-Tendenz

von Dominik Sandler - Quelle: Hamburger Abendblatt
Joel Chima Fujita beim Trainingsauftakt des FC St. Pauli @Maxppp

Mittelfeldmotor Joel Chima Fujita will trotz des Abstiegs mit dem FC St. Pauli unbedingt in der Bundesliga bleiben. Laut dem ‚Hamburger Abendblatt‘ geht die Tendenz beim 24-Jährigen eindeutig in Richtung Wechsel ins Oberhaus. Dort hatte der FC Augsburg schon vor Wochen sein Interesse hinterlegt.

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Der aufnehmende Verein müsse einen hohen einstelligen Millionen-Betrag zahlen, um den Japaner von den Kiezkickern loszueisen. Fujita träumt von einem Wechsel in die Premier League, eine weitere Bundesliga-Saison soll als Sprungbrett dafür dienen. Bislang liegen der Zeitung zufolge noch keine konkreten Offerten für den Rechtsfuß vor.

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