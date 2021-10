K.O.eman und fünf goldene Männer | Sancho im Glück

Koeman vor dem Aus?

Beim FC Barcelona scheint es dieser Tage nur noch um die Frage zu gehen, wann und nicht, ob Ronald Koeman entlassen wird. „K.O.eman“, titelt die ‚Marca‘ am heutigen Freitag. Barça-Präsident Joan Laporta warte nur auf den richtigen Moment, den niederländischen Trainer zu entlassen. Gut möglich, dass das morgige Spiel gegen Atlético Madrid das letzte von Koeman als Coach der Katalanen sein wird.

Fünf goldene Männer

In Italien beschäftigt sich die ‚Gazzetta dello Sport‘ bereits mit dem Transfermarkt. Unter dem Titel „Goldene Männer“ präsentiert die rosa Sportzeitung fünf Personalien, die in den kommenden Wechselfenstern für Furore sorgen könnten. Unter ihnen Erling Haaland von Borussia Dortmund, den die ‚Gazzetta‘ vorrangig mit Paris St. Germain in Verbindung bringt. Die anderen Goldenen: Kylian Mbappé (PSG), Marcelo Brozovic (Inter Mailand), Lorenzo Insigne (SSC Neapel) und Franck Kessié (AC Mailand).

Sancho hat Glück

Jadon Sancho hat in seinen ersten acht Spielen für Manchester United weder ein Tor erzielt noch eins vorbereitet – die längste Zeit ohne Scorerpunkt in seiner Karriere. Dennoch wurde der ehemalige BVB-Star für die englische Nationalmannschaft nominiert. „Glücklicher Teufel“, titelt deshalb der ‚Daily Mirror‘. „Ob Sancho es verdient hat, mit seinen aktuellen Leistungen dabei zu sein? Vermutlich nicht“, wird Gareth Southgate zitiert. Der Three Lions-Coach wolle Sancho aber nicht fallen lassen, da es normal sei, dass Sancho eine Eingewöhnungszeit bei Manchester United braucht.