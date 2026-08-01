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Serie A

Hohe Forderung: Topklub fragt bei Conceição an

von Simon Martis - Quelle: Tuttosport
1 min.
Francisco Conceição hebt den linken Arm @Maxppp

Manchester United bemüht sich offenbar um Francisco Conceição. Wie die ‚Tuttosport‘ berichtet, haben Scouts der Red Devils den Flügelspieler von Juventus Turin in der vergangenen Saison mehrfach beobachtet. Nun gab es laut der italienischen Zeitung auch eine erste Kontaktaufnahme mit Berater Jorge Mendes.

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Juventus plant allerdings fest mit dem 23-jährigen Portugiesen, der unter Trainer Luciano Spalletti als Stammspieler gilt. Erst ein Angebot in Höhe von rund 60 Millionen Euro könnte die Bianconeri dem Bericht zufolge zum Umdenken bewegen. Seit seinem Wechsel vom FC Porto vor zwei Jahren kommt Conceição auf 82 Pflichtspiele, elf Tore und elf Vorlagen für die Alte Dame.

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