Cavani macht Barça schöne Augen

Edinson Cavani ist noch immer vereinslos. Wie die katalanische ‚Sport‘ berichtet, hofft der 33-jährige Torjäger auf einen Vertrag beim FC Barcelona. Zweimal soll sich Cavani bereits mit den Barça-Bossen in Verbindung gesetzt haben, um seine Dienste anzubieten.

In Barcelona hat man aber offenbar andere Pläne. Der spanische Topklub will sich von Cavanis Landsmann Luis Suárez (33) trennen und einen neuen Stürmer an Bord holen. Weil Lautaro Martínez (23) von Inter Mailand nicht zu haben ist, gilt Memphis Depay (26) als Favorit. Cavanis Vertrag bei Paris St. Germain ist ausgelaufen, aktuell ist nicht abzusehen, wohin es den Stürmer ziehen wird.