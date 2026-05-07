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Bericht über Transferziel: Große Uneinigkeit beim FC Bayern

Nach dem Aus im Champions League-Halbfinale gegen Paris St. Germain geht der Blick beim FC Bayern in Richtung Sommer-Transfermarkt. Wie verfahren die Münchner in der Personalie Kennet Eichhorn?

von Julian Jasch - Quelle: kicker
1 min.
Max Eberl im Gespräch mit Uli Hoeneß @Maxppp

Drückt der FC Bayern bei Kennet Eichhorn (16) aufs Gaspedal oder zieht man sich doch aus dem Poker um das begehrte Hertha-Juwel zurück? Einem Bericht zufolge herrscht an der Säbener Straße Uneinigkeit in Bezug auf den zentralen Mittelfeldspieler, der trotz seines jungen Alters schon Stammspieler in Liga zwei ist.

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Laut dem ‚kicker‘ befürwortet Sportvorstand Max Eberl eine Zusammenarbeit mit Eichhorn, wohingegen die Aufsichtsräte um Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge „gegen einen solchen Transfer“ sind.

Sollte sich Bayern bei Eichhorn zurückziehen?
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Hintergrund sei, dass die Verpflichtung eines neuen Offensivspielers Priorität genießt – und diese wird in Anbetracht der Kandidaten von Anthony Gordon (25/Newcastle United) bis Yan Diomande (19/RB Leipzig) vermutlich ziemlich viel Budget schlucken.

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Wie plant Bayern, wie plant Eichhorn?

Den aufgrund des Abgangs von Leon Goretzka (31) frei werdenden Kaderplatz im Mittelfeld soll deshalb bestenfalls ein Talent aus den eigenen Reihen einnehmen. Bara Sapoko Ndiaye (18), David Santos Daiber (19) sowie Leihrückkehrer Noel Aseko (20/Hannover) wird diese Rolle wohl grundsätzlich zugetraut.

Fakt ist: Dass Bayern nach aktuellem Stand der Dinge keine konkreten Schritte für einen Eichhorn-Deal in die Wege leitet, dürfte allen voran bei der Konkurrenz wohlwollend zur Kenntnis genommen werden. Neben Bayer Leverkusen, RB Leipzig und Manchester City gibt insbesondere Borussia Dortmund Gas bei Eichhorn. Für festgeschriebene zehn bis zwölf Millionen Euro ist der deutsche U17-Nationalspieler im Sommer zu haben, er hat bislang aber noch keine Wechsel-Entscheidung getroffen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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