VfB: Alles klar mit Wohlgemuth

Fabian Wohlgemuth wird dem VfB Stuttgart erhalten bleiben. Wie die ‚Bild‘ berichtet, steht der Sportvorstand der Schwaben kurz vor der Verlängerung seines 2027 auslaufenden Vertrags um zwei weitere Jahre. Die Gespräche mit dem Aufsichtsrat befinden sich demzufolge auf der Zielgeraden, das finale Treffen findet noch in dieser Woche statt.

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Wohlgemuth kann beim VfB auf eine echte Erfolgsgeschichte zurückblicken und wurde in der jüngeren Vergangenheit mehrfach von anderen Klubs umworben. Zuletzt zeigte Absteiger VfL Wolfsburg starkes Interesse an dem 47-Jährigen. Dieser leitet seit 2022 in Bad Canstatt die Geschicke und hat seitdem den Stuttgarter Kaderwert vervielfacht.