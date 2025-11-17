Konkurrenz für Urbig: Nübels Trumpf bei Bayern

Wenn ein Verein mit einem Spieler bis 2030 verlängert, ist dieser im Regelfall langfristig im Kader eingeplant. Alexander Nübels Vertrag hat sich erst Anfang dieses Jahres im Zuge der Verlängerung von Manuel Neuer (39) automatisch bis 2030 ausgeweitet. Das Problem: Nur wenige Tage zuvor hatte Max Eberl Jonas Urbig (22) verpflichtet und ihn bis 2029 an den Verein gebunden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut dem ‚kicker‘ soll Neuer mit dem Klub im Januar konkrete Gespräche über seine Zukunft führen. Dann werden auch Nübel und Urbig gespannt auf eine Entscheidung des Weltmeisters warten. In jedem Fall ist allerdings nur Platz für einen der beiden Keeper, die auf ihre Chance als Nachfolger warten.

Nübel genießt hohes Ansehen

Wie das Fachmagazin jetzt berichtet, ist der Kampf um die Nachfolge dabei noch nicht entschieden. Der Grund: Nübel habe „prominente Fürsprecher“ beim deutschen Rekordmeister. Zuvor war dem zweifachen deutschen Nationaltorhüter keine Zukunft in München attestiert worden, jetzt könnte das Rennen hinter Neuer wieder an Fahrt aufnehmen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zumal spätestens am Ende der Saison auch Daniel Peretz (25) an der Säbener Straße aufkreuzen wird, allerdings wohl keine Chance mehr bekommen dürfte. Da Neuers Verlängerung nur Formsache ist, müssen sich Nübel und Urbig selbst Gedanken über die Zukunft machen. Ein Geduldsspiel für beide steht bevor.