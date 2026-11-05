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Bundesliga

Keine Bayern-Einschränkung für Davies

von Julian Jasch - Quelle: OneSoccer
1 min.
Alphonso Davies mit dem Ball am Fuß @Maxppp

Der FC Bayern hat den kanadischen Verband nicht darum gebeten, Alphonso Davies (26) in der kommenden Länderspielpause reduziert einzusetzen. Im Interview mit ‚OneSoccer‘ verrät Nationalcoach Jesse Marsch: „Unser medizinisches Personal steht in Kontakt mit Bayern. Für Alphonso gibt es keine Einschränkung in Bezug auf die Einsatzzeiten. Er ist in guter Verfassung und Form, sowohl mental als auch körperlich. Er spielt wieder seinen besten Fußball.“

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In der zurückliegenden Länderspielpause verzichtete Marsch auf den schnellen Linksfuß, um ihm nach seinen Flitterwochen eine Pause zu gönnen. Davies wird immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen, aktuell scheint er wieder in einer sehr guten Verfassung zu sein.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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