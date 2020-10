United verpflichtet Atalanta-Juwel Traoré

Amad Diallo Traoré wird Atalanta Bergamo in Richtung Manchester United verlassen. Wie die Red Devils bekanntgeben, schließt sich der 18-jährige Flügelspieler vorbehaltlich des Medizinchecks und der Ausstellung einer Arbeitserlaubnis ab dem 1. Januar dem Klub an. Die Ablöse beträgt dem Vernehmen nach 21 Millionen Euro plus 20 weitere Millionen an Bonuszahlungen.

Der Ivorer mit italienischem Pass hat einen rasanten Aufstieg hinter sich und ist mittlerweile fester Bestandteil des Profikaders. In der abgelaufenen Saison wurde Traoré mit 17 Jahren und 109 Tagen jüngster Torschütze des Klubs und machte sich in den Jugendteams mit starken Leistungen einen Namen.

🔴 We have reached an agreement with Atalanta for the future transfer of Amad Diallo, subject to a medical, personal terms and work permit. 👋#MUFC