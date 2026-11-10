Tresoldi-Entscheidung: Mancini erhöht den Druck

Roberto Mancini hat sich erneut für Nicolò Tresoldi starkgemacht und sieht gute Chancen, dass der deutsche U21-Nationalstürmer künftig für Italien aufläuft. Auf der Pressekonferenz vor dem Nations League-Spiel gegen Frankreich (Donnerstag, 20:45 Uhr) äußerte sich der italienische Nationaltrainer zu Tresoldi: „Ich denke, es besteht immer noch die Möglichkeit, dass er sich für Italien entscheidet.“

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Mancini appellierte an den 22-Jährigen, sich auf seine italienischen Wurzeln zu besinnen: „Nicolò wurde in Italien geboren. Sein Vater gewann mit der italienischen U21-Nationalmannschaft die Europameisterschaft. […] Er weiß, dass er für uns sehr wichtig wäre, und wir hoffen, dass er die richtige Entscheidung trifft.“ Auch der DFB um Bundestrainer Jürgen Klopp will sich Tresoldi sichern. Der Torjäger des FC Brügge lässt sich mit seiner Entscheidung jedoch wohl noch Zeit bis zum Sommer.