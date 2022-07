Bochum hat van Drongelen im Blick

Der VfL Bochum könnte den Engpass in der Innenverteidigung mit der Verpflichtung von Rick van Drongelen von Union Berlin beheben. Wie die ‚Bild‘ berichtet, ist der 23-Jährige ein „heißer Kandidat“ beim Ruhrpottklub. In konkrete Verhandlungen mit dem Niederländer oder Union sei Bochum jedoch noch nicht eingestiegen.

Van Drongelen kann als Linksfuß sowohl Innen als auch auf Außen agieren, was beim aktuellen Stammpersonal in der Defensivzentrale nicht der Fall ist. Der Sommereinkauf von 2021 hat in Berlin ein Seuchenjahr mit null Einsatzminuten für die Eisernen hinter sich. Zweimal erkrankt der Niederländer an Corona, bei seiner Rückrundenleihe beim belgischen Klub KV Mechelen verpasste er mehrere Partien aufgrund eines Fingerbruchs und absolvierte letztlich nur zehn Pflichtspiele.