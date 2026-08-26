BVB-Abschied: Neue Entwicklungen um Reggiani

Die Wege von Luca Reggiani und Borussia Dortmund könnten sich noch vor Transferschluss am 1. September trennen. Matteo Moretto berichtet, dass der talentierte Innenverteidiger dem AC Mailand angeboten wurde.

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Die Verantwortlichen der Rossoneri diskutieren aktuell über eine mögliche Verpflichtung. Zuletzt wurde bereits Stadtrivale Inter Mailand mit Reggiani in Verbindung gebracht. Inter soll bereits Kontakt zu den Vertretern des 18-Jährigen aufgenommen haben.

Reggiani ist dem Vernehmen nach offen für einen Wechsel in seine Heimat. In der internen Innenverteidiger-Rangliste des BVB ist der einmalige italienische Nationalspieler inzwischen hinter Filippo Mane (21) zurückgefallen, weshalb die Aussicht auf Spielpraxis in Dortmund gering ist.

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Hohe Ablöse nötig

Klar ist: Der BVB hat alle Zügel in der Hand. Im März verlängerte Reggiani seinen Vertrag langfristig. Um Dortmund zu einem Verkauf zu bewegen, bräuchte es also ein lukratives Ablösepaket. Eine einfache Leihe kommt für die Mailänder Klubs vermutlich nicht infrage.