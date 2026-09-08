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Offiziell 2. Bundesliga

Wolfsburg gibt teuren Star ab

Der VfL Wolfsburg hat einen Abnehmer für Moritz Jenz gefunden. Der Abwehrhüne wechselt in die Schweiz.

von Fabian Ley
1 min.
Dieter Hecking mit VfL-Wappen @Maxppp

Der VfL Wolfsburg und Moritz Jenz gehen ein Jahr vor Vertragsende getrennte Wege. Für den Innenverteidiger geht es mit sofortiger Wirkung zum Schweizer Erstligisten BSC Young Boys. Dort erhält der 27-Jährige einen Kontrakt bis Saisonende.

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In Wolfsburg spielte Jenz nach dem Abstieg aus der Bundesliga in den Planungen keine Rolle mehr. An den ersten Spieltagen der neuen Spielzeit stand der 1,90 Meter große Rechtsfuß nicht im Kader.

Jenz war im Sommer 2023 noch für acht Millionen Euro vom FC Lorient zum VfL gewechselt, in der Saison 2024/25 war er an den 1. FSV Mainz 05 verliehen. Insgesamt trug er 46 Mal das Wölfe-Trikot. „Wir bedanken uns bei Moritz für seine Zeit in Wolfsburg. Für seinen weiteren Weg in Bern wünschen wir ihm sportlich wie persönlich alles Gute und viel Erfolg“, sagt Sportdirektor Pirmin Schwegler zum Abschied.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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