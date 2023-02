Nübel über Bayern-Zukunft und den Sommer-Transfer

Alexander Nübel (26) weiß noch nicht, bei welchem Verein es für ihn ab der nächsten Saison weitergeht. „Ich fühle mich sehr, sehr wohl. Wir haben viele Spiele und ich mache viele Spiele. Wir werden sehen, was im Sommer passiert“, äußerte sich der Torwart im Anschluss an den gestrigen 3:2-Sieg über Bayer Leverkusen bei ‚Sport1‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nübel sei „offen für alles, aber der Fokus liegt Stand jetzt auf Monaco. Darauf freue ich mich und dann werden wir sehen, was im Sommer passiert.“ Die Leihe ins Fürstentum endet in rund vier Monaten, der Vertrag beim FC Bayern läuft bis 2025. Dort wartet prominente Konkurrenz in Person von Manuel Neuer (36) und Yann Sommer (34).

Lese-Tipp

Vor Leverkusen-Rückkehr: Volland über den Monaco-Wechsel

„Normal, dass sie Sommer geholt haben“

Dass die Münchner nach der Neuer-Verletzung einen weiteren Keeper mit Stammplatz-Ambitionen geholt haben, überraschte Nübel nicht: „Es war klar, dass sie einen Torwart holen – und ein Verein wie Bayern wird immer Top-Torhüter haben. Das ist ein Top-drei-Verein und dort werden immer Torhüter sein, mit denen du konkurrieren musst.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Sommer, findet Nübel, „macht es richtig gut in der Anfangszeit. Es war ganz normal, dass sie Yann Sommer geholt haben.“ Gehen musste dagegen Torwarttrainer Toni Tapalovic, dessen Platz nahm Micheal Rechner ein. Ein Wechsel, den man im Nübel-Lager wohlwollend zur Kenntnis genommen hat, berichtet die ‚Abendzeitung‘. Rechner soll von Nübel überzeugt sein, Neuer scheint zudem nicht mehr gänzlich unantastbar.

Nicht völlig ausgeschlossen also, dass es im Sommer zu einem offenen Dreikampf um den Platz im Bayern-Tor kommen könnte. Nübel sagt dazu: „Wir werden sehen, was am besten für mich ist. Natürlich ist der Fokus erstmal auf der AS Monaco.“