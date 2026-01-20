Pflichtaufgabe für Bayern: Besondere Rolle für Kimmich?

Am vorletzten Spieltag der Ligaphase kommt der belgische Tabellenführer nach München. Wettbewerbsübergreifend ist Saint-Gilloise seit fünf Spielen ungeschlagen. In der Königsklasse geht es für die Gäste ums nackte Überleben. Aktuell belegt Saint-Gilloise mit sechs Zählern auf dem Konto nur Rang 27 und muss dringend punkten, um die Hoffnung auf die Qualifikation für die Zwischenrunde am Leben zu halten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das Spiel müssen die Bayern ohne Südkurve im Rücken angehen. Die Plätze in der Fankurve werden wegen einer UEFA-Strafe, die aufgrund mehrerer Pyrovergehen ausgesprochen wurde, leer bleiben. „Wir haben trotzdem noch 70.000 Fans da, die voll motiviert sind. Wir hoffen aber, dass es nicht oft passiert, weil sie so wichtig für uns sind“, ließ Vincent Kompany auf der Pressekonferenz wissen.

Unterschätzen will der belgische Coach die Mannschaft aus seiner Heimat nicht. Auch, weil er persönlich eine sehr schlechte Bilanz gegen Saint-Gilloise hat: „Sie haben supertalentierte Spieler, sie kennen auch ihre Underdog-Rolle. Ich habe Respekt vor ihnen und ihrer Arbeit. Aber was in meiner Zeit in Belgien passiert ist und jetzt kann man nicht vergleichen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Viel Rotation möglich

Aller Voraussicht nach wird Joshua Kimmich wieder zur Verfügung stehen. Gut möglich, dass der Nationalspieler hinten rechts aushilft, denn dort fehlen mit Sacha Boey, Josip Stanisic und Konrad Laimer gleich drei potenzielle Rechtsverteidiger aufgrund von Krankheit und Verletzungen. „Heute im Training war er sehr positiv, das sagt viel darüber, wie er sich fühlt. Wir müssen viel auf sein Gefühl achten. Für morgen fühlt er sich gut, dann schauen wir mal“, fasste Kompany Kimmichs Situation zusammen.

In der Offensive dürfte wieder etwas rotiert werden. Nachdem Michael Olise gegen RB Leipzig (5:1) eine Verschnaufpause bis zu seiner Einwechslung bekam, könnten morgen Abend Youngster Lennart Karl oder Dauerbrenner Luis Díaz zur Belastungssteuerung auf der Bank Platz nehmen. Im Mittelfeld wird sich die Frage stellen, ob Leon Goretzka oder Tom Bischof neben Aleksandar Pavlovic startet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Jamal Musiala oder Alphonso Davies dürfen wieder mit Einsatzminuten rechnen, bei beiden sieht es aber nicht nach Startelfeinsätzen aus. Hiroki Ito und Raphael Guerreiro kommen beide für die Linksverteidiger-Position in der Viererkette infrage. In der Innenverteidigung wäre es für Kompany möglich, auf Minjae Kim zu setzen, um Dayot Upamecano oder Jonathan Tah eine Auszeit zu verschaffen.

So könnten die Bayern spielen