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Neue Spuren: 58 Millionen für Matanovic?

Igor Matanovic schießt sich beim SC Freiburg in den Fokus zahlreicher Topklubs. Erwartet die Breisgauer der nächste große Geldregen?

von Lukas Weinstock - Quelle: CaughtOffside
1 min.
Igor Matanovic freut sich über sein Tor @Maxppp

Der Interessentenkreis für Igor Matanovic erweitert sich. Nach Informationen von ‚CaughtOffside‘ haben es neben Manchester United auch der FC Arsenal und der FC Chelsea auf den körperlich robusten Stürmer abgesehen.

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Die Londoner Klubs sollen Matanovic in der noch jungen Saison regelmäßig vor Ort beobachtet haben. Gut möglich, dass der kroatische Nationalspieler sie mit seinen Leistungen überzeugt hat. Sechs Tore und zwei Vorlagen sammelte der 23-Jährige in sieben Spielen.

Matanovic selbst sei offen für den Schritt in die Premier League. Dem Bericht zufolge steht für den kommenden Sommer eine Ablöse von umgerechnet rund 58 Millionen Euro im Raum. Erst im vergangenen Sommer war Matanovic für 6,7 Millionen Euro nach Freiburg gewechselt, dementsprechend ist er vertraglich noch langfristig an den Bundesligisten gebunden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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