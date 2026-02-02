Menü Suche
Millionenschwer: Augsburg holt Ogundu

von Dominik Sandler - Quelle: fcaugsburg.de
1 min.
Manuel Baum bei seinem Trainingscomeback in Augsburg @Maxppp

Kurz vor Ladenschluss hat sich der FC Augsburg noch einmal in der Offensive verstärkt. Von Alanyaspor wechselt Uchenna Ogundu in die Bundesliga. Der 19-Jährige kostet dem Vernehmen nach 4,5 Millionen Euro.

Corendon Alanyaspor 🌊☀️
Futbolcumuz Uchenna Ogundu’nun transferi konusunda Bundesliga ekiplerinden Augsburg kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.

Ogundu’ya kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder; kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz.

#CorendonAlanyaspor
In der Türkei war der Nigerianer schon ein wichtiger Bestandteil des Angriffs von Alanyaspor. In 17 Spielen erzielte er zwei Tore und bereitete zwei weitere vor.

