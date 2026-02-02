Bundesliga
Millionenschwer: Augsburg holt Ogundu
Kurz vor Ladenschluss hat sich der FC Augsburg noch einmal in der Offensive verstärkt. Von Alanyaspor wechselt Uchenna Ogundu in die Bundesliga. Der 19-Jährige kostet dem Vernehmen nach 4,5 Millionen Euro.
Corendon Alanyaspor
Futbolcumuz Uchenna Ogundu'nun transferi konusunda Bundesliga ekiplerinden Augsburg kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.
In der Türkei war der Nigerianer schon ein wichtiger Bestandteil des Angriffs von Alanyaspor. In 17 Spielen erzielte er zwei Tore und bereitete zwei weitere vor.
