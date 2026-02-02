Millionenschwer: Augsburg holt Ogundu

Kurz vor Ladenschluss hat sich der FC Augsburg noch einmal in der Offensive verstärkt. Von Alanyaspor wechselt Uchenna Ogundu in die Bundesliga. Der 19-Jährige kostet dem Vernehmen nach 4,5 Millionen Euro.

In der Türkei war der Nigerianer schon ein wichtiger Bestandteil des Angriffs von Alanyaspor. In 17 Spielen erzielte er zwei Tore und bereitete zwei weitere vor.