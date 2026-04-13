Fortuna: Wunschtrainer zu teuer?

Dass die Wahl von Fortuna Düsseldorf bei der Suche nach einem neuen Trainer auf Alexander Ende fiel, lag offenbar auch am finanziellen Rahmen, der den Rheinländern zur Verfügung steht. Wie die ‚Bild‘ berichtet, gehörte nämlich auch der Anfang Februar bei Werder Bremen entlassene Horst Steffen zu den Kandidaten. Eine Anstellung des 57-Jährigen sei jedoch „kaum zu stemmen gewesen“, so die Boulevardzeitung.

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Überraschend nicht auf der Wunschliste stand laut ‚Bild‘ Friedhelm Funkel. Die Fortuna habe sich bewusst gegen eine „Feuerwehrmann-Lösung“ entschieden. Sportvorstand Sven Mislintat befand demzufolge, dass diese keine Garantie auf die Rettung ist und es wichtiger sei, den passenden Coach für den Kader zu finden. Der Klassenerhalt soll unter Ende mithilfe von fußballerischer Qualität erreicht werden. Für diese hätte auch Steffen gestanden.