Überraschung: VfB gelingt Ito-Verlängerung

Der VfB Stuttgart setzt ein personelles Ausrufezeichen. Wie die Schwaben mitteilen, wurde der Vertrag von Abwehrspieler Hiroki Ito vorzeitig verlängert. Der ursprünglich bis 2026 gültige Vertrag des Innenverteidigers wurde um ein Jahr bis 2027 ausgedehnt.

Die Unterschrift unter den neuen VfB-Vertrag kommt durchaus überraschend. Noch vor rund zwei Wochen war Ajax Amsterdam intensiv um die Unterschrift von Ito bemüht, der sich grundsätzlich mit dem niederländischen Topklub einig war. Stuttgart legte letztlich und wohl auch mit Blick auf den Verkauf von Konstantinos Mavropanos (jetzt West Ham United) sein Veto ein.

Sportdirektor Fabian Wohlgemuth sagt zur Verlängerung: „Hiroki Ito verkörpert glaubwürdig unseren Anspruch, die Mannschaft qualitativ weiterzuentwickeln. Er ist ein intelligenter, technisch und athletisch starker Spieler und gehört zu den Besten auf seiner Position in der Liga. Hiroki hat unter dem Dach des VfB in den vergangenen Jahren eine außerordentliche Entwicklung genommenen und ist jetzt eine der tragenden Säulen in unserem sportlichen Konzept.“

Vom Schnäppchen zum Stammspieler

Ito war 2021 zunächst auf Leihbasis aus der japanischen zweiten Liga zum VfB gewechselt. Im vergangenen Jahr wurde der Linksfuß dann für überschaubare 400.000 Euro festverpflichtet. Bisher bestritt der zehnfache japanische Nationalspieler 70 Pflichtspiele für die Stuttgarter, in Zukunft werden noch einige weitere dazukommen.