Neymar wird verklagt | Gewalt-Eskalation im Old Firm

Wo ist die HR-Abteilung?

Auf dem Fußballplatz sorgt Neymar inzwischen nur noch selten für Aufsehen. Das einstige Wunderkind spielt für seinen Jugendklub FC Santos, von seinen einstigen Glanzzeiten war er in den vergangenen Monaten sehr weit weg. Jetzt hat der 34-jährige Edeltechniker auch noch eine Klage am Hals.

Neymars ehemalige Privatköchin verklagt den Superstar. Statt der vertraglich vereinbarten zehn Stunden behauptet die ehemalige Angestellte laut der ‚Sun‘, dass sie regelmäßig bis zu 16 Stunden am Stück arbeiten musste. Die harte Arbeit hat Rücken- und Hüftprobleme bei der Frau verursacht, weswegen sie von Neymar 42.000 Euro Schadenersatz fordert. Ob der Brasilianer am Ende zahlt?

Grenze überschritten

Das Old Firm ist eines der prestigeträchtigsten Derbys auf der ganzen Welt. Ganz Schottland fiebert Jahr für Jahr auf die Spiele hin, in denen sich Celtic Glasgow und die Rangers gegenüberstehen. Im Viertelfinale des schottischen Pokals am gestrigen Samstag war es mal wieder so weit. Am Ende setzte sich Celtic um Gladbach-Leihgabe Tomas Cvancara im Elfmeterschießen durch, im Anschluss eskalierte die Situation.

Nach Schlusspfiff kam es zu einem Platzsturm. Die Anhänger beider Teams gingen aufeinander los, zahlreiche Feuerwerkskörper wurden gezündet. Auch ein Mitglied aus Celtics Trainerteam wurde von den Chaoten attackiert. Die ‚Daily Star‘ bezeichnet die Szenen als „hässlich.“ Der schottische Fußballverband hat bereits eine Untersuchung in die Wege geleitet.