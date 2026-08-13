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FT-Exklusiv Championship

Interesse an Eintracht-Kandidat Magassa

von Daniel del Federico - Quelle: FT-Exklusiv
1 min.
Soungoutou Magassa rutscht beim Jubel @Maxppp

Soungountou Magassa könnte Premier League-Absteiger West Ham United in diesem Sommer verlassen. Nach FT-Informationen hat der 22-Jährige vor allem in seiner französischen Heimat einen Markt: Sowohl Olympique Lyon als auch Olympique Marseille zeigen Interesse an einer Verpflichtung des Mittelfeldspielers. Ein offizielles Angebot ist bei den Hammers bislang jedoch noch nicht eingegangen.

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Magassa wird bereits seit längerem mit Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht. Im vergangenen Sommer entschied er sich für den Wechsel auf die Insel. Nach der Ankunft seines ehemaligen Monaco-Förderers Adi Hütter bei der SGE lebten die Gerüchte erneut auf. Neben den Klubs aus der Ligue 1 haben auch Galatasaray und Juventus Turin den Rechtsfuß auf dem Zettel. In London steht Magassa noch bis 2031 unter Vertrag.

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