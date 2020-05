Delaney: „Haaland ist manchmal nervig“

Thomas Delaney lobt Erling Haaland für dessen hochprofessionelle Arbeitseinstellung. „Ich sehe einen jungen Mann, der alles dafür tut, um sich zu verbessern“, so der Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund im ‚ESPN‘-Podcast ‚Gab&Juls‘, „dieser Kerl ist manchmal nervig, weil alles perfekt sein muss, mit mehr Training und besserem Essen.“ Haaland profitiere „auf jeden Fall davon, Leute um sich zu haben – insbesondere seinen Vater – die wissen, wie es im Fußball funktioniert.“

Auch Jadon Sancho, der zweite angehende Weltstar in Diensten des BVB, beeindruckt Delaney sehr. Der Engländer sei „auf jeden Fall eines der größten Talente“, mit denen er je zusammengespielt habe. „Man sieht große Talente, die es nicht schaffen. Ich würde sagen, er hat bereits genug getan, um es allen zu beweisen“, sagt Delaney. Sanchos Quote von 37 Scorerpunkten in der laufenden Saison sei „überragend, aber er muss noch mehr wollen.“