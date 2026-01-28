Menü Suche
Sieglos-Serie: Werder trifft Steffen-Entscheidung

Auch gegen die TSG Hoffenheim blieb Werder Bremen am Dienstagabend sieglos. Für Trainer Horst Steffen wird die Luft dünner.

von David Hamza

Horst Steffen an der Seitenlinie @Maxppp

In Bremen hält man nach dem gestrigen 0:2 gegen die TSG Hoffenheim an Trainer Horst Steffen fest. Die Nachfrage von ‚Sky‘, ob Steffen auch am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach an der Seitenlinie stehen werde, bejahte Werder-Manager Clemens Fritz.

Laut der ‚Bild‘ muss der Tabellen-15. dann aber mindestens einen Punkt einfahren, andernfalls seien die Tage von Steffen gezählt. Die vergangenen neun Spiele konnte Werder nicht gewinnen, holte aus besagten Partien nur drei Zähler.

Fritz betont: „Uns ist schon bewusst, in welcher Situation wir sind. Trotzdem bleiben wir ruhig intern, wir arbeiten weiter an den Themen. Ich sehe, wie Horst und sein Trainerteam mit der Mannschaft Tag für Tag intensiv arbeiten, ihnen immer wieder auch Lösungen an die Hand geben. Das ist das Entscheidende.“




Steffen war im Sommer von der SV Elversberg nach Bremen gekommen, sein Punkteschnitt aus 20 Pflichtspielen liegt bei 0,95. „Wir müssen uns da gemeinsam rausziehen und ich bin überzeugt davon, dass wir das tun werden“, so Fritz. Es sei „ein weiter Weg und ein hartes Stück Arbeit, aber das werden wir angehen.“

