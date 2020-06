Medien: Carvallho einig mit Leicester

William Carvalho wird offenbar in die englische Premier League wechseln. Wie ‚Radio Marca Sevilla‘ berichtet, hat sich der 28-jährige Portugiese in Diensten von Real Betis Sevilla bereits mit Leicester City auf seinen persönlichen Vertrag verständigt. Eine Einigung der Klubs steht noch aus. In Sachen Ablöse liegen die Vorstellungen offenbar noch deutlich auseinander.

Vor zwei Jahren hatte Carvalho seinen Ausbildungsverein Sporting Lissabon verlassen und sich den Andalusiern angeschlossen. Bei einem Weiterverkauf werden die Portugiesen mit 25 Prozent beteiligt. In Sevilla steht der Sechser noch bis 2023 unter Vertrag. Aufgrund einer Muskelverletzung kam der in Angola geborene portugiesische Nationalspieler in dieser Saison nur zu neun Ligaeinsätzen.