UEFA-Fünfjahreswertung: Bundesliga verspielt CL-Platz

Der FC Bayern hält die deutsche Fahne international hoch. Mit dem 6:1-Auswärtssieg gegen Atalanta Bergamo sorgten die Münchner für ein Ausrufezeichen im Achtelfinale der Champions League. Spätestens jetzt gehört der deutsche Rekordmeister zum Favoritenkreis in der Königsklasse. Bayer Leverkusen musste sich aufgrund einer strittigen Elfmeterentscheidung gegen den FC Arsenal mit einem Remis begnügen.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der Europa League lief es deutlich schlechter für die Bundesliga-Vertreter. Der VfB Stuttgart verlor zu Hause 1:2 gegen den FC Porto und bangt nun ums Weiterkommen. Auch der SC Freiburg verlor seine Partie gegen den KRC Genk mit 0:1, hat aber zumindest Heimrecht im Rückspiel. Punkte für die Fünfjahreswertung holten die süddeutschen Mannschaften entsprechend nicht.

Last but not least: in Tschechien erspielt sich der 1. FSV Mainz 05 eine gute Ausgangslage. Bei Sigma Olmütz hatten die Rheinhessen mehrmals den potenziellen Siegtreffer auf dem Fuß, kamen am Ende aber nicht über ein torloses Unentschieden hinaus. Das Rückspiel findet in Mainz statt, dementsprechend stehen die Chancen noch gut für die Nullfünfer, ins Viertelfinale einzuziehen. In der EPS-Wertung büßt Deutschland den wichtigen Rang zwei ein und steht jetzt hinter Spanien.

Unter der Anzeige geht's weiter

EPS (European Performance Spots/Saisonwertung 25/26)

-1. England 22.847 Punkte

-2. Spanien 18.406 Punkte

-3. Deutschland 18.142 Punkte

-4. Italien 17.928 Punkte

-5. Portugal 17.000 Punkte

-6. Frankreich 15.678 Punkte

-7. Polen 15.250 Punkte

-8. Griechenland 13.700 Punkte

-9. Dänemark 12.250 Punkte

-10. Zypern 12.156 Punkte

Die zwei Verbände auf Rang eins und zwei erhalten beide einen direkten Startplatz in der Ligaphase für den nächstbesten Klub in der nationalen Liga, der nicht schon qualifiziert ist.

UEFA-Fünfjahreswertung (Rangliste der Nationen im UEFA-Koeffizienten der letzten fünf Spielzeiten)

-1. England 113.686 Punkte

-2. Italien 98.874 Punkte

-3. Spanien 93.359 Punkte

-4. Deutschland 89.259 Punkte

-5. Frankreich 80.855 Punkte

-6. Portugal 69.666 Punkte

-7. Niederlande 67.345 Punkte

-8. Belgien 62.250 Punkte

-9. Türkei 51.475 Punkte

-10. Tschechien 48.525 Punkte