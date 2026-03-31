FC Bayern: Drei Sommer-Abgänge schon sicher

Leon Goretzka (31)

Seit 2018 ist der Box-to-Box-Spieler für den FC Bayern aktiv. Im Sommer endet die Zusammenarbeit mit Ablauf von Goretzkas Vertrag nach acht sehr erfolgreichen Jahren. Wohin es den 69-fachen deutschen Nationalspieler verschlägt, zeichnet sich bislang nicht ab. Zahlreiche Interessenten haben es auf eine ablösefreie Verpflichtung abgesehen. Gute Chancen darf sich neben dem FC Arsenal unter anderem der AC Mailand ausrechnen, einen Wechsel zu den Rossoneri soll sich Goretzka grundsätzlich vorstellen können.

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Raphaël Guerreiro (32)

Am gestrigen Montag verkündete der Rekordmeister die zweite richtungsweisende Entscheidung: Auch der Allrounder muss sich nach einem neuen Arbeitgeber umsehen, da sein auslaufender Kontrakt nicht ausgedehnt wird. Eine erste heiße Spur führt in seine portugiesische Heimat zu Benfica Lissabon. In Lauerstellung befinden sich aber auch Vereine aus der Bundesliga, Ligue 1 und Serie A.

Nicolas Jackson (24)

Der Abgang des Leihstürmers wurde zwar noch nicht offiziell verkündet, es gilt jedoch als offenes Geheimnis, dass er keine Zukunft in der bayrischen Landeshauptstadt hat. Voraussichtlich wird Jackson aber auch nicht zum FC Chelsea zurückkehren. Ein möglicher Ausweg könnte ein Wechsel nach Saudi-Arabien darstellen. Dem Vernehmen nach gibt es für den Senegalesen zudem in Italien, Spanien und England einen Markt.